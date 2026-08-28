Новым Королем Норвегии стал Хокон VIII

В Норвегии произошла смена монарха, пишет РИА Новости. После кончины Харальда V на престол взошел его сын. Королевский дом сообщил, что новый правитель избрал себе тронное имя – Хокон VIII.

Харальд V ушел из жизни в 28 августа, ему было 89 лет.

В официальном заявлении королевского дома нового монарха именуют «Его величество король Хокон VIII».

По установленной традиции новому монарху предстоит принести присягу в Стортинге – норвежском парламенте. По сведениям телерадиокомпании NRK, церемонию могут провести спустя несколько дней после кончины Харальда V.

Нынешнему королю Хокону VIII – 53 года.

Умер король Норвегии Харальд V

Фото: Pinterest