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Новым Королем Норвегии стал Хокон VIII

28 августа 2026 11:07
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Новым Королем Норвегии стал Хокон VIII-0

В Норвегии произошла смена монарха, пишет РИА Новости. После кончины Харальда V на престол взошел его сын. Королевский дом сообщил, что новый правитель избрал себе тронное имя – Хокон VIII.

Харальд V ушел из жизни в 28 августа, ему было 89 лет.

В официальном заявлении королевского дома нового монарха именуют «Его величество король Хокон VIII».

По установленной традиции новому монарху предстоит принести присягу в Стортинге – норвежском парламенте. По сведениям телерадиокомпании NRK, церемонию могут провести спустя несколько дней после кончины Харальда V. 

Нынешнему королю Хокону VIII – 53 года.

Умер король Норвегии Харальд V

Фото: Pinterest

# Международная политика

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