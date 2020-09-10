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Новый всплеск заболеваемости коронавирусом. В какой стране самый большой прирост заразившихся?

10 сентября 2020 14:48
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Новости Португалии. Многие страны мира переживают новый всплеск заболеваемости коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый всплеск заболеваемости коронавирусом. В какой стране самый большой прирост заразившихся? -1

Так, в Португалии зафиксирован самый высокий дневной прирост зараженных с апреля. Инфекцию подтвердили почти у 650 человек.

Новый всплеск заболеваемости коронавирусом. В какой стране самый большой прирост заразившихся? -4

На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки власти намерены ужесточить карантинные ограничения. О новых мерах блокировки сообщат в ближайшие дни.

Новый всплеск заболеваемости коронавирусом. В какой стране самый большой прирост заразившихся? -7

Рекордный за последние несколько месяцев показатель зафиксировали также в Нидерландах. За сутки коронавирус выявили у более чем тысячи жителей страны.

# Коронавирус # Фотофакт

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