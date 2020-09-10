Новый всплеск заболеваемости коронавирусом. В какой стране самый большой прирост заразившихся?

Новости Португалии. Многие страны мира переживают новый всплеск заболеваемости коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Португалии. Многие страны мира переживают новый всплеск заболеваемости коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Португалии зафиксирован самый высокий дневной прирост зараженных с апреля. Инфекцию подтвердили почти у 650 человек.
На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки власти намерены ужесточить карантинные ограничения. О новых мерах блокировки сообщат в ближайшие дни.
Рекордный за последние несколько месяцев показатель зафиксировали также в Нидерландах. За сутки коронавирус выявили у более чем тысячи жителей страны.