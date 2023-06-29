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Новый вид активного отдыха стал популярным в Бразилии. Люди учатся ходить на ходулях

29 июня 2023 11:52
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Новости Бразилии. Новый вид активного отдыха набирает популярность в Бразилии. Жители Рио-де-Жанейро пристегивают ходули, и тренировка начинается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Проходит она в местном парке. В группах по 50 человек. Занятия проводит профессионал в этом деле Ракель Поти. Она объездила весь мир и обучила более 1 500 человек.

Новый вид активного отдыха стал популярным в Бразилии. Люди учатся ходить на ходулях-1

Ракель Поти, тренер:
Когда я приехала в Рио, здесь был только один мастер по изготовлению ходулей. Сейчас их семь. Многие говорят, что начали делать ходули из-за спроса, который создала наша мастерская. Раньше новые ходулисты в городе искали ходули и не могли их найти.

Новый вид активного отдыха стал популярным в Бразилии. Люди учатся ходить на ходулях-4

В Рио-де-Жанейро даже провели первый в истории парад ходулистов. Правда, участников было немного, но для первого раза и 40 человек неплохо. В будущем направление планируют развивать. Уже сейчас к тренировкам привлекают детей. А чтобы им было более интересно, обучение стараются совмещать с игрой.

# Хобби # Новости Бразилии # Фотофакт

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