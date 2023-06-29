Новый вид активного отдыха стал популярным в Бразилии. Люди учатся ходить на ходулях

Новости Бразилии. Новый вид активного отдыха набирает популярность в Бразилии. Жители Рио-де-Жанейро пристегивают ходули, и тренировка начинается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проходит она в местном парке. В группах по 50 человек. Занятия проводит профессионал в этом деле Ракель Поти. Она объездила весь мир и обучила более 1 500 человек.

Ракель Поти, тренер:

Когда я приехала в Рио, здесь был только один мастер по изготовлению ходулей. Сейчас их семь. Многие говорят, что начали делать ходули из-за спроса, который создала наша мастерская. Раньше новые ходулисты в городе искали ходули и не могли их найти.