Новый штамм коронавируса из Великобритании уже нашли в Швейцарии и Германии

Новости мира. Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 80 миллионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 80 миллионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый штамм COVID-19 обнаружен в Швейцарии и Германии – его выявили у прибывших из Великобритании. В США с 28 декабря вводят обязательное тестирование для всех вернувшихся из Соединенного Королевства.
Новый штамм коронавируса из Великобритании распространяется по странам
Тем временем новую разновидность коронавируса выявили в Нигерии. Причем, по данным местных властей, речь идет об особом вирусе-мутанте, который отличается от британского варианта.
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