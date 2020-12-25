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Новый штамм коронавируса из Великобритании уже нашли в Швейцарии и Германии

25 декабря 2020 12:48
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Новости мира. Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 80 миллионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый штамм коронавируса из Великобритании уже нашли в Швейцарии и Германии-1

Новый штамм COVID-19 обнаружен в Швейцарии и Германии – его выявили у прибывших из Великобритании. В США с 28 декабря вводят обязательное тестирование для всех вернувшихся из Соединенного Королевства.

Новый штамм коронавируса из Великобритании распространяется по странам

Новый штамм коронавируса из Великобритании уже нашли в Швейцарии и Германии-4

Тем временем новую разновидность коронавируса выявили в Нигерии. Причем, по данным местных властей, речь идет об особом вирусе-мутанте, который отличается от британского варианта.

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# Коронавирус # Фотофакт

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