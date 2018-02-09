Новый шатдаун в США: правительство приостановило работу из-за неутверждённого бюджета

Новости США. В США – новый шатдаун, уже второй с начала года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Штатов вынуждено приостановить работу из-за неутвержденного бюджета. Накануне, 8 февраля, республиканцы и демократы попытались сойтись во мнениях о нюансах проекта.