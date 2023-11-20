Новый президент Аргентины заявил, что собирается сотрудничать со странами свободного мира

Победивший на президентских выборах в Аргентине крайне правый политик Хавьер Милей пообещал наладить сотрудничество со всеми государствами «свободного мира». Об этом пишет РИА Новости.

Он рассматривает положение в стране как критичное и предлагает ряд радикальных мер, в том числе долларизацию в экономике, проведение приватизации и отказ от взаимодействия с Китаем, Бразилией и Россией. Взамен он выступает за взаимодействие с США и Израилем.

При этом российский посол высказал надежду на упрочение отношений с Аргентиной и выразил готовность к сотрудничеству вне связи с политической ситуацией.