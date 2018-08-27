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Новый китайский самолёт-амфибия «Цзилун» успешно прошёл лётные испытания

27 августа 2018 09:38
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Новости Китая. Крупнейший в мире самолет-амфибия, разрабатываемый Китаем, успешно прошел летные испытания. Воздушное судно без сбоев преодолело расстояние между провинциями Гуандун и Хубэй, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый китайский самолёт-амфибия «Цзилун» успешно прошёл лётные испытания-1

Теперь летательному аппарату предстоят тесты на водной поверхности. Дата их проведения пока не названа. Напоминаем, самолет-амфибия «Цзилун» предназначен для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде.

# Самолет # Фотофакт

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