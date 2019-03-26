Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США

Новости США. Новый караван мигрантов из стран Центральной Америки движется от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Соединенные Штаты намерены попасть более 1200 человек. Перед тем, как отправиться в путь, эти люди провели около двух месяцев в районе города Тапачула, расположенном у границы с Гватемалой.