Новый год в условиях пандемии: какие ограничения вводят власти стран?

Новый год в условиях пандемии. Власти различных стран вводят новые ограничения и настоятельно рекомендуют гражданам и туристам пересмотреть свои планы на праздничные выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый год в условиях пандемии. Власти различных стран вводят новые ограничения и настоятельно рекомендуют гражданам и туристам пересмотреть свои планы на праздничные выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, жители индийского Дели проведут праздничную ночь взаперти. С 11 вечера до 6 утра будет действовать комендантский час. Все мероприятия и встречи в общественных местах под запретом.
Подобные ограничения ввели также в Латвии. А в Турции в новогоднюю ночь жителям и иностранным туристам запретили собираться на центральных площадях и улицах.
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В Ирландии между тем вводят ограничения на передвижение. С 1 января жители смогут отдаляться от дома на расстояние лишь 5 километров. Ужесточают карантин и в Великобритании. С 31 декабря три четверти населения Англии будут жить в условиях максимально строгих ограничений.