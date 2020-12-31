Новый год в условиях пандемии: какие ограничения вводят власти стран?

Новый год в условиях пандемии. Власти различных стран вводят новые ограничения и настоятельно рекомендуют гражданам и туристам пересмотреть свои планы на праздничные выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, жители индийского Дели проведут праздничную ночь взаперти. С 11 вечера до 6 утра будет действовать комендантский час. Все мероприятия и встречи в общественных местах под запретом.

Подобные ограничения ввели также в Латвии. А в Турции в новогоднюю ночь жителям и иностранным туристам запретили собираться на центральных площадях и улицах. Число заражений коронавирусом на планете преодолело новый рубеж – свыше 82 миллионов