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Новый год на карантине. В мире коронавирусом болеют почти 75 млн человек

18 декабря 2020 09:35
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Почти 75 миллионов жителей планеты заражены коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Умерли более миллиона человек.

Наиболее сложная эпидобстановка сохраняется в США. На фоне роста числа зараженных многие страны в период зимних праздников ужесточают карантин.

Новый год на карантине. В мире коронавирусом болеют почти 75 млн человек-1

Так, в Португалии продлили режим чрезвычайного положения до 7 января. В будние дни жители не смогут выходить на улицу с 11 вечера до пяти утра, а по выходным покидать дома запретили с 13 часов. Таким образом, первые три дня нового года португальцы проведут практически в полной изоляции.

Как Минздрав рекомендует встретить Новый год?

Новый год на карантине. В мире коронавирусом болеют почти 75 млн человек-4

Комендантский час в последнюю ночь 2020 года объявили и в Польше. А с 28 декабря в стране начнет действовать общенациональный карантин. К уже существующим мерам добавятся новые ограничения. Закроются все гостиницы, горнолыжные курорты и торговые центры. Работать смогут лишь продуктовые магазины и аптеки. Карантин в стране продлится минимум три недели.

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# Коронавирус # Фотофакт

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