Новый год на карантине. В мире коронавирусом болеют почти 75 млн человек

Почти 75 миллионов жителей планеты заражены коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Умерли более миллиона человек.

Наиболее сложная эпидобстановка сохраняется в США. На фоне роста числа зараженных многие страны в период зимних праздников ужесточают карантин.