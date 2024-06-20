Евросоюз одобрит 14-й пакет антироссийских санкций 24 июня, после чего они будут обнародованы и вступят в силу. Этот пакет был одобрен Советом стран ЕС и включает в себя новые меры, а также меры по обходу существующих ограничений. Об этом пишет РИА Новости.

Санкции могут привести к тому, что ЕС ограничит использование СПГ из России для реэкспорта и включит в черный список танкеры, транспортирующие российские нефтепродукты. ЕС также добавит в черные списки более 40 новых лиц и организации.

Несмотря на томрожения в этом процессе из-за позиции Германии, компромисс был достигнут. При этом в России заявляют, что может справиться с санкциями, в то время как на Западе говорят об их неэффективности. По мнению российского лидера, цель Запада – ухудшить жизнь людей.