Новые подробности гибели 21-летнего парня в «доме с призраками» в Гонконге

Новости Китая. 16 сентября 2017 в Гонконге в связи со смертью 21-летнего парня был закрыт аттракцион. Это первый летальный случай со времени открытия парка в 2001.

По словам директора парка, то место, где нашли парня, предназначено «для персонала и проведения ремонтных работ».

Работник парка отметил, что Чен забрел туда «по ошибке».

Это место было открыто только для того, чтобы завершить работы и чтобы персонал вошел внутрь.

Инженер парка сообщил, что обычно вход туда закрыт, чтобы посетители не оказались там по неосторожности.

Аттракцион, под названием «Похороненный заживо», включает, горку, по которой посетители попадают внутрь, и «дом с призраками».