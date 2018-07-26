Прямой эфир

Новые банкноты, привязанные к петро, введут в обращение в Венесуэле

26 июля 2018 08:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Венесуэлы. Деноминация национальной валюты начнется в Венесуэле 20 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые банкноты, привязанные к петро, введут в обращение в Венесуэле-1

В обращение поступят банкноты с новыми денежными знаками, которые будут привязаны к петро – венесуэльской криптовалюте. Так же с купюр исчезнут 5 нулей. Напомним, продажа петро в стране началась 20 февраля. Стоимость криптовалюты привязана к добываемой в Венесуэле нефти: цена одного барреля = 1 петро.

# Деньги # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Пекине у задания посольства США прогремел взрыв
26 июля 2018 08:18

В Пекине у задания посольства США прогремел взрыв

В Евросоюзе объявлен траур по жертвам лесных пожаров в Греции
25 июля 2018 16:58

В Евросоюзе объявлен траур по жертвам лесных пожаров в Греции

В Сальвадоре уже месяц сильнейшая засуха: серьёзно пострадали посевы
25 июля 2018 13:51

В Сальвадоре уже месяц сильнейшая засуха: серьёзно пострадали посевы