Новые банкноты, привязанные к петро, введут в обращение в Венесуэле

В обращение поступят банкноты с новыми денежными знаками, которые будут привязаны к петро – венесуэльской криптовалюте. Так же с купюр исчезнут 5 нулей. Напомним, продажа петро в стране началась 20 февраля. Стоимость криптовалюты привязана к добываемой в Венесуэле нефти: цена одного барреля = 1 петро.