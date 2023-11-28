Новое соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 28 ноября

В Газе сегодня, 28 ноября, вступило в силу новое соглашение о прекращении огня, которое продлится еще два дня и будет действовать до 7 часов утра четверга, 30 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время, как ожидается, будут освобождены еще 20 заложников, захваченных боевиками ХАМАС 7 октября, а из израильских тюрем может быть выпущено по меньшей мере 60 палестинцев. По данным СМИ Израиля, начиная с прошлой пятницы, были освобождены 50 израильтян. Как предполагается, в руках боевиков остаются еще около 170 человек. Однако, как заявили в командовании ЦАХАЛ, после окончания перемирия армия начнет действовать гораздо масштабнее. Операция распространится на всю территорию сектора Газа и будет идти до полного уничтожения группировки ХАМАС.