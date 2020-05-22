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Новое извержение вулкана Этна: дым и пепел поднялись на высоту 4,5 километра

22 мая 2020 15:02
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Новости Италии. На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое извержение вулкана Этна: дым и пепел поднялись на высоту 4,5 километра-1

Гора выбросила столб дыма и пепла на высоту 4,5 километра. Извержение продолжалось три часа.

Новое извержение вулкана Этна: дым и пепел поднялись на высоту 4,5 километра-4

Сейчас местный аэропорт работает в штатном режиме. За ситуацией следят сейсмологи.

Новое извержение вулкана Этна: дым и пепел поднялись на высоту 4,5 километра-7

Последний крупный всплеск активности Этны был зафиксирован в конце прошлого апреля. Тогда, помимо пепла, на поверхность из кратера вытекли потоки лавы.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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