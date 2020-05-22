Новое извержение вулкана Этна: дым и пепел поднялись на высоту 4,5 километра

Новости Италии. На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гора выбросила столб дыма и пепла на высоту 4,5 километра. Извержение продолжалось три часа.
Сейчас местный аэропорт работает в штатном режиме. За ситуацией следят сейсмологи.
Последний крупный всплеск активности Этны был зафиксирован в конце прошлого апреля. Тогда, помимо пепла, на поверхность из кратера вытекли потоки лавы.