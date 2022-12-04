Новая партия военной техники США доставлена в порт Польши

Новости Польши. В польский порт прибыла очередная партия американской военной техники. Поставки проходят в рамках регулярной ротации техники и личного состава, который дислоцирован на восточном фланге Альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, за последний месяц только в Польшу и Грецию доставлены около 2,5 тысячи военных машин из пехотной дивизии и бронетанковой бригады армии США. За 2022 год НАТО неоднократно направляла дополнительные войска, корабли и самолеты на восточный фланг Альянса. В общей сложности речь идет о 40 тысячах военнослужащих. Большая часть из которых находится в странах Балтии. Развертывание на востоке является частью миссии «Атлантическая решимость». По словам американской армии, она демонстрирует «приверженность оперативной совместимости и укреплению связей между вооруженными силами союзников и партнеров».