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Норвежец в Новый год пересёк три страны на такси

05 января 2018 12:26
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Новости Норвегии. Пьяный скандинав после Нового года возвращался домой на такси через три страны – Данию, Швецию и Норвегию. Поездка обошлась ему в 2,3 тысячи долларов или 18 тысяч норвежских крон.

Как сообщает издание The Sun, эту историю рассказала полиция Осло в серии твитов.

40-летний норвежец взял такси в Копенгагене, на нём он пересёк шведский мост в Мальмё, дальнейший путь пролегал через Гётеборг. Затем мужчина оказался в Осло. 600-километровая дорога заняла шесть с половиной часов.

Пассажир приехал домой 1 января к часу ночи, забыл оплатить поездку и пошёл домой. Разозлившийся водитель обратился в полицию. Правоохранительные органы нашли мужчину спящим. Разбуженный мужчина согласился заплатить за проезд всю сумму.

Новый год невесело встретил и житель Дании.

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# Курьезы

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