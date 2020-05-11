Ниже 30 долларов за баррель: цена на нефть Brent снова упала

Новости мира. Цена нефти Brent упала ниже 30 долларов за баррель. Такова стоимость июльского фьючерса на лондонской бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Цена нефти Brent упала ниже 30 долларов за баррель. Такова стоимость июльского фьючерса на лондонской бирже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И это несмотря на то, что на минувшей неделе ситуация, казалось, стабилизировалась и фьючерс начал дорожать.
Все это происходит на фоне вступления в силу сделки ОПЕК+. Страны-участницы картеля договорились сократить добычу на 10 миллионов баррелей в сутки до конца июня. С июля по декабрь сокращение составит 8 миллионов.