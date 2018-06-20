Никки Хейли объяснила, почему США объявили о выходе из Совета по правам человека ООН

Новости США. По словам Никки Хейли, постпреда Соединенных Штатов в организации, такое решение было принято из-за «лицемерия организации, которая превратила права человека в насмешку», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также она сообщила, что ее страна продолжит выступать за проведение реформы в Совете по правам человека ООН и вернется лишь после ее реализации.

Отметим, Вашингтон неоднократно выступал с критикой в отношении структуры. В частности, обвинял Совет по правам человека ООН в предвзятости по отношению к США и Израилю.