Нидерланды планируют поставить F-16 Украине во второй половине 2024 года

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды во второй половине 2024 года начнут поставки истребителей F-16 в Украину. Об этом пишет РИА Новости.

Первые самолеты, поставленные Данией, прибудут в Украину летом текущего года, затем за ними последуют нидерландские самолеты.

Также Нидерланды выделят Украине 150 миллионов евро на финансирование управляемых ракет класса «воздух-земля» и 200 млн евро на закупку передовых беспилотников-разведчиков.

Россия выражает опасения, что поставка вооружений в Украину может вовлечь в конфликт страны НАТО, и это будет «игрой с огнем».