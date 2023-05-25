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Newsweek: в Киеве хотят ударить по Крыму натовскими истребителями F-16

25 мая 2023 14:34
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Украинское руководство намерено использовать истребители F-16 для нанесения ударов по Крыму. Об этом сообщил военный эксперт Бринн Таннехилл в Newsweek, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что для этого потребуется обучить летчиков, оборудовать взлетно-посадочные полосы и выстроить цепочки поставок. Кроме того, ряд стран Запада должны расстаться со существенной частью своих запасов самолетов F-16.

В Москве предупредили, что попытки украинских Вооруженных сил захватить Крым приведут к ответным мерам.

# Международная политика

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