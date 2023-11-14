Прямой эфир

Newsweek: Украина не победит в конфликте без масштабного вмешательства США

14 ноября 2023 09:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Анонимный сотрудник Конгресса США заявил в интервью Newsweek, что Западу не под силу выиграть в конфликте в Украине, а Киев из-за республиканцев будет испытывать серьезные проблемы. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что победа в Украине требует существенного расширения участия США, чего, по мнению эксперта, не будет.

Ранее бывший советник республиканцев в Конгрессе Стивен Мур рассказывает о том, что в Штатах формируется обширная антикиевская оппозиция. А в западных СМИ пишут, что уровень поддержки киевского режима падает и что Америка и ЕС уже устали от украинского конфликта.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Ермак не согласился с планом экс-генсека НАТО о принятии Украины в Альянс
14 ноября 2023 09:25

Ермак не согласился с планом экс-генсека НАТО о принятии Украины в Альянс

После массовых забастовок в Британии решили положить конец протестам
14 ноября 2023 08:46

После массовых забастовок в Британии решили положить конец протестам

ФСБ РФ предотвратила теракт в Челябинске
14 ноября 2023 08:44

ФСБ РФ предотвратила теракт в Челябинске