Анонимный сотрудник Конгресса США заявил в интервью Newsweek, что Западу не под силу выиграть в конфликте в Украине, а Киев из-за республиканцев будет испытывать серьезные проблемы. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что победа в Украине требует существенного расширения участия США, чего, по мнению эксперта, не будет.

Ранее бывший советник республиканцев в Конгрессе Стивен Мур рассказывает о том, что в Штатах формируется обширная антикиевская оппозиция. А в западных СМИ пишут, что уровень поддержки киевского режима падает и что Америка и ЕС уже устали от украинского конфликта.