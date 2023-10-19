Newsweek: США считают вероятность спасения всех израильских заложников крайне низкой

Вероятность спасения всех израильских заложников крайне низкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Newsweek.

Количество похищенных ХАМАС людей достигло 203. При этом Израиль намерен провести спасательную операцию своими силами. В Вашингтоне осознают, что шансы на спасение всех захваченных чрезвычайно низки.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа. В качестве ответной меры Израилем была начата операция против ХАМАС. Число погибших в секторе Газа достигло 3478 человек, а число убитых израильтян – тысячи.

МИД РФ призвал стороны к прекращению боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, разрешение ближневосточного кризиса возможно только на основе «двугосударственной» формулы ООН.