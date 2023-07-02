У Запада почти не осталось ракетных комплексов зенитно-ракетной системы Stinger, что серьезно ослабляет боеспособность украинских войск, пишет РИА новости.

Эксперт военных вопросов Аллан Орр отмечает, что Россия уже осознала эту ситуацию. Отсутствие ракетных комплексов затрудняет контратаки украинской армии, так как без контроля над воздушным пространством Вооруженные Силы Украины не могут преодолеть российские минные поля и противостоять артиллерии.

Кроме того, для увеличения производства Stinger США вынуждены привлекать инженеров, которым уже за 70. Согласно Newsweek, использование этих ракетных комплексов позволяло украинской армии удерживать некоторые высоты, однако сейчас наблюдается их отступление по всем фронтам.