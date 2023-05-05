У России есть существенное превосходство над Украиной по части вооружений, в том числе за счет военно-воздушных сил, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью Брендана Коула для Newsweek.

Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации задействуют лишь малую часть своих возможностей, несмотря на их превосходящую мощь. По численности военных самолетов РФ имеет значительное преимущество, которое может стать козырем в ожидаемом украинском контрнаступлении. Автор уточняет, что Россия может задействовать 900 истребителей и 120 бомбардировщиков.

Если у украинской армии не будет должной и эффективной ПВО, она может столкнуться с реальным тактическим риском. В то же время политики стран Запада продолжают обеспечивать киевский режим оружием, надеясь, что Украина сможет победить на поле боя. Кремль сообщает, что военная помощь со стороны западных стран не изменит ситуацию и ход СВО. Цели будут достигнуты.

