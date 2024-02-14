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Newsweek: постпред КНР при ООН призвал Запад прекратить поставки оружие ВСУ

14 февраля 2024 12:05
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Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал страны Запада остановить поставку оружия Киеву, пишет РИА Новости со ссылкой на американское издание Newsweek.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН Чжан Цзюнь выразил мнение, что ряду стран необходимо безотлагательно «прекратить подливать масло в огонь и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества».

Постпред КНР при ООН также призвал организацию Североатлантического альянса «отказаться от мифа о силе и прекратить выступать с угрозами и призывами к войне».

# Международная политика

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