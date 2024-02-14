Newsweek: постпред КНР при ООН призвал Запад прекратить поставки оружие ВСУ

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал страны Запада остановить поставку оружия Киеву, пишет РИА Новости со ссылкой на американское издание Newsweek.

В ходе заседания Совета Безопасности ООН Чжан Цзюнь выразил мнение, что ряду стран необходимо безотлагательно «прекратить подливать масло в огонь и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества».

Постпред КНР при ООН также призвал организацию Североатлантического альянса «отказаться от мифа о силе и прекратить выступать с угрозами и призывами к войне».