Историк Тарик Сирил Амар выразил мнение, что за свою антироссийскую политику Германия будет платить страшную цену. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Newsweek.

Он указал, что вопреки всеобщему мнению о том, что необходимо победить Россию в Украине, самая большая угроза исходит от Германии. При этом Амар отметил, что введенные в отношении России экономические ограничения оказались малоэффективными, в то время как экономика России по-прежнему растет. При этом экономическое положение Германии вызывает обеспокоенность у граждан, которые разочаровались в национальной политике. Амар высказал мнение, что из-за конфликта в Украине Германия рискует оказаться лицом к лицу с серьезными проблемами, в том числе потерей своего государственного статуса и экономическим спадом.

Он также высказал опасение по поводу возможного усиления конфликта между Россией и НАТО. В заключение Амар высказал мнение, что за поддержку политики Запада в отношении Китая и России Германия может заплатить страшную цену.