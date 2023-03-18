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Newsweek: банковский кризис на Западе окажет влияние на военную помощь Украине

18 марта 2023 09:06
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Кризис банковской системы в Штатах наложит отпечаток на оказание помощи США Киеву, а для России это сыграет в плюс. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Newsweek.

Newsweek: банковский кризис на Западе окажет влияние на военную помощь Украине-1

Киев будет требовать новые поставки вооружений у стран Запада, где сейчас обеспокоены собственными финансовыми делами. Экономика Европы будет ослаблена. Из-за банковского кризиса позиции могут меняться не в пользу помощи Украине, Россия здесь окажется в выигрыше, говорится в публикации. При этом авторы отмечают, что на Западе не откажутся от военной поддержки Киева из-за политической составляющей, но кризис окажет влияние на ее объемы.

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# Международная политика # Фотофакт

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