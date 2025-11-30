Прямой эфир

Нетаньяху объяснил свое прошение о помиловании защитой нацинтересов Израиля

30 ноября 2025 16:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Нетаньяху объяснил свое прошение о помиловании защитой нацинтересов Израиля-0

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что подал прошение о помиловании президенту Израиля Ицхаку Герцогу по делу о коррупции. Об этом пишет ТАСС.

В обращении к нации он вновь отверг все обвинения, заявив, что все улики его оправдывают, но что продолжение процесса угрожает единству страны.

Премьер-министр подчеркнул, что это решение было вызвано требованиями суда посещать слушания три раза в неделю, которые он счел невыполнимыми.

Нетаньяху также вспомнил о поддержке лидера США Дональда Трампа, который призывал прекратить процесс во имя укрепления сотрудничества Израиля и США.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Нетаньяху направил президенту Израиля прошение о помиловании
30 ноября 2025 15:22

Нетаньяху направил президенту Израиля прошение о помиловании

Трамп угрожал Мадуро применением силы, если тот не покинет пост – WSJ
30 ноября 2025 15:11

Трамп угрожал Мадуро применением силы, если тот не покинет пост – WSJ

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 146 человек
30 ноября 2025 14:39

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 146 человек