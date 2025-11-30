Нетаньяху объяснил свое прошение о помиловании защитой нацинтересов Израиля

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что подал прошение о помиловании президенту Израиля Ицхаку Герцогу по делу о коррупции. Об этом пишет ТАСС.

В обращении к нации он вновь отверг все обвинения, заявив, что все улики его оправдывают, но что продолжение процесса угрожает единству страны.

Премьер-министр подчеркнул, что это решение было вызвано требованиями суда посещать слушания три раза в неделю, которые он счел невыполнимыми.

Нетаньяху также вспомнил о поддержке лидера США Дональда Трампа, который призывал прекратить процесс во имя укрепления сотрудничества Израиля и США.

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