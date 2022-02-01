Нет прививки – нет сигарет. В Италии взялись за курильщиков

Новости Италии. В Италии ужесточили ограничения для непривитых. С этого дня жизнь тех, кто не стал делать прививку от коронавируса, стала намного сложнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь отказавшиеся от вакцинации даже не смогут воспользоваться услугами банка или почты. Потому что автомат электронной очереди потребует у них QR-код. Особенно не повезло невакцинированным пенсионерам, которые без «зеленого пропуска» не смогут получать пенсию в почтовом отделении. А те, кому более 50 лет, могут и вовсе заплатить штраф только за то, что вышли из дома.