«Нет отправке оружия Украине!» В Германии и Израиле прошли митинги против военной поддержки Киева

Нет НАТО, нет отправке оружия Украине. Жители Германии выступили против военной поддержки Киева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие пронесли российские флаги в знак солидарности с Москвой. И потребовали прекратить спонсирование боевых действий в зоне конфликта.

Митинги прошли в Берлине, Дрездене, Дюссельдорфе и других городах. С теми же требованиями накануне вышли жители Израиля. Активисты прошли по улицам Тель-Авива, а затем включили советские песни у американского посольства.