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«Нет отправке оружия Украине!» В Германии и Израиле прошли митинги против военной поддержки Киева

25 февраля 2023 10:16
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Нет НАТО, нет отправке оружия Украине. Жители Германии выступили против военной поддержки Киева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Протестующие пронесли российские флаги в знак солидарности с Москвой. И потребовали прекратить спонсирование боевых действий в зоне конфликта.

«Нет отправке оружия Украине!» В Германии и Израиле прошли митинги против военной поддержки Киева-1

Митинги прошли в Берлине, Дрездене, Дюссельдорфе и других городах. С теми же требованиями накануне вышли жители Израиля. Активисты прошли по улицам Тель-Авива, а затем включили советские песни у американского посольства.

«Нет отправке оружия Украине!» В Германии и Израиле прошли митинги против военной поддержки Киева-4

Митинг против втягивания Молдовы в украинский конфликт прошел 25 февраля и в Кишиневе. Участие в акции приняли несколько тысяч человек. «Мы хотим мира», – написано на плакатах демонстрантов.

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# Акции протеста # Фотофакт

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