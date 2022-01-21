«Нет диктатуре здравоохранения». Жители Боливии вышли на протесты из-за обязательной вакцинации

Новости Боливии. Заблокированные дороги и беспорядки на улицах. В Боливии продолжаются протесты против обязательной вакцинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сдержать напор активистов должно было выступление министра здравоохранения. На пресс-конференции он заявил о пересмотре введенных мер. Однако это лишь усилило протесты и увеличило количество их участников. «Нет диктатуре здравоохранения», – кричат на улицах боливийских городов.