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«Нет диктатуре здравоохранения». Жители Боливии вышли на протесты из-за обязательной вакцинации

21 января 2022 20:44
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Новости Боливии. Заблокированные дороги и беспорядки на улицах. В Боливии продолжаются протесты против обязательной вакцинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Нет диктатуре здравоохранения». Жители Боливии вышли на протесты из-за обязательной вакцинации-1

Сдержать напор активистов должно было выступление министра здравоохранения. На пресс-конференции он заявил о пересмотре введенных мер. Однако это лишь усилило протесты и увеличило количество их участников. «Нет диктатуре здравоохранения», – кричат на улицах боливийских городов.

# Коронавирус # Фотофакт

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