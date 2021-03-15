«Нет диктатуре» и «Долой карантин!» В Гааге акция протеста закончилась жёсткими разгонами

Новости Нидерландов. Жестким разгоном завершилась акция протеста в Нидерландах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гааге около двух тысяч человек пришли в городской парк выразить несогласие с ограничениями, введенными властями из-за пандемии коронавируса.

В руках у демонстрантов были плакаты с надписями «Нет диктатуре» и «Долой карантин!» Так как участников было больше, чем разрешают санитарные нормы, правоохранители начали разгон демонстрантов, применив водометы.

Была задействована конная полиция. Протестующих жестко избивали.