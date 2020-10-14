Несмотря на соглашение о прекращении огня. В Нагорном Карабахе продолжаются обстрелы

Напряженная ситуация сохраняется в Нагорном Карабахе. Несмотря на действующее соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях, на линии соприкосновения продолжаются обстрелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.