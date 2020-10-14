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Несмотря на соглашение о прекращении огня. В Нагорном Карабахе продолжаются обстрелы

14 октября 2020 20:09
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Напряженная ситуация сохраняется в Нагорном Карабахе. Несмотря на действующее соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях, на линии соприкосновения продолжаются обстрелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на соглашение о прекращении огня. В Нагорном Карабахе продолжаются обстрелы-1

Прошедшие накануне бои на северном направлении стали одними из самых тяжелых с момента обострения конфликта в регионе. Местные жители по-прежнему вынуждены прятаться в убежищах и подвалах. Города стоят в руинах: сотни домов разрушены, уничтожены дороги, мосты, объекты инфраструктуры. Число пострадавших и погибших продолжает расти.

Несмотря на соглашение о прекращении огня. В Нагорном Карабахе продолжаются обстрелы-4

Мировое сообщество, а также международные организации призывают Армению и Азербайджан к мирному урегулированию конфликта.

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