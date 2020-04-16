Несмотря на пандемию, в Южной Корее на парламентских выборах была рекордная явка избирателей

Новости Республики Корея. Демократическая партия одержала уверенную победу на парламентских выборах в Республике Корея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за последние 16 лет правящий блок получил подавляющее большинство мест – 179 из 300.

Республика Корея – первая в мире страна, где всеобщие выборы прошли на фоне пандемии коронавируса. Участие в гонке приняло рекордное число политических партий и кандидатов. Явка избирателей стала самой высокой за последние 28 лет.