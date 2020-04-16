Прямой эфир

Несмотря на пандемию, в Южной Корее на парламентских выборах была рекордная явка избирателей

16 апреля 2020 12:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Республики Корея. Демократическая партия одержала уверенную победу на парламентских выборах в Республике Корея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на пандемию, в Южной Корее на парламентских выборах была рекордная явка избирателей-1

Впервые за последние 16 лет правящий блок получил подавляющее большинство мест – 179 из 300.

Несмотря на пандемию, в Южной Корее на парламентских выборах была рекордная явка избирателей-4

Республика Корея – первая в мире страна, где всеобщие выборы прошли на фоне пандемии коронавируса. Участие в гонке приняло рекордное число политических партий и кандидатов. Явка избирателей стала самой высокой за последние 28 лет.

Несмотря на пандемию, в Южной Корее на парламентских выборах была рекордная явка избирателей-7

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Японии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина
16 апреля 2020 12:06

В Японии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина

Морские львы оккупировали город в Аргентине: 7 фото
16 апреля 2020 12:05

Морские львы оккупировали город в Аргентине: 7 фото

В Германии возобновят работу некоторые магазины, США разрабатывают план по оживлению экономики
16 апреля 2020 07:41

В Германии возобновят работу некоторые магазины, США разрабатывают план по оживлению экономики