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Несколько тысяч человек эвакуированы из-за пожаров в Калифорнии

17 июня 2024 08:19
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В Калифорнии из-за природных пожаров власти вынуждены эвакуировать несколько тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько тысяч человек эвакуированы из-за пожаров в Калифорнии-1

Спасателям из-за жары и ветра не удается взять под контроль пламя. Огонь уничтожил более 5 тысяч гектаров деревьев и вплотную приблизился к нескольким населенным пунктам и национальному парку. В целях безопасности перекрыто несколько шоссе. Работу пожарных осложняет и то, что многие очаги возгорания находятся на холмах, куда не может проехать техника.

# Пожар

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