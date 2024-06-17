Несколько тысяч человек эвакуированы из-за пожаров в Калифорнии

В Калифорнии из-за природных пожаров власти вынуждены эвакуировать несколько тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасателям из-за жары и ветра не удается взять под контроль пламя. Огонь уничтожил более 5 тысяч гектаров деревьев и вплотную приблизился к нескольким населенным пунктам и национальному парку. В целях безопасности перекрыто несколько шоссе. Работу пожарных осложняет и то, что многие очаги возгорания находятся на холмах, куда не может проехать техника.