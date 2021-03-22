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Несколько полицейских получили травмы во время беспорядков в Бристоле

22 марта 2021 08:24
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Новости Великобритании. В Бристоле несколько сотен человек выступили против расширения полномочий полиции на митингах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько полицейских получили травмы во время беспорядков в Бристоле-1

Мирная акция переросла в столкновения с правоохранителями. Агрессивно настроенные активисты разбивали окна в зданиях и подожгли полицейский фургон.

Несколько полицейских получили травмы во время беспорядков в Бристоле-4

Полицейских закидывали петардами и тяжелыми предметами, двое госпитализированы.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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