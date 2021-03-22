Несколько полицейских получили травмы во время беспорядков в Бристоле

Новости Великобритании. В Бристоле несколько сотен человек выступили против расширения полномочий полиции на митингах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. В Бристоле несколько сотен человек выступили против расширения полномочий полиции на митингах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мирная акция переросла в столкновения с правоохранителями. Агрессивно настроенные активисты разбивали окна в зданиях и подожгли полицейский фургон.
Полицейских закидывали петардами и тяжелыми предметами, двое госпитализированы.