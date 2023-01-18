Несколько городов на севере Испании оказались затопленными из-за внезапных наводнений

Новости Испании. Несколько городов оказались затопленными из-за внезапных наводнений на севере Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проливные дожди, которые не прекращаются в регионе несколько дней, вызвали разлив рек. Вода размыла несколько дорог, разрушила защитные ограждения и хлынула на городские улицы. От стихии пострадали туристические достопримечательности, отменены занятия в школах и колледжах.