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Несколько городов на севере Испании оказались затопленными из-за внезапных наводнений

18 января 2023 10:05
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Новости Испании. Несколько городов оказались затопленными из-за внезапных наводнений на севере Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько городов на севере Испании оказались затопленными из-за внезапных наводнений-1

Проливные дожди, которые не прекращаются в регионе несколько дней, вызвали разлив рек. Вода размыла несколько дорог, разрушила защитные ограждения и хлынула на городские улицы. От стихии пострадали туристические достопримечательности, отменены занятия в школах и колледжах.

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# Наводнение # Новости Испании # Фотофакт

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