Несколько аэропортов Германии приостановили работу из-за забастовок

Новости Германии. Акции протеста затронули воздушные гавани трех крупных городов: Дюссельдорф, Штутгарт и Кельн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бастуют сотрудники аэропортов, отвечающие за безопасность перевозок пассажиров и грузов. Главное требование – увеличение часовой ставки в оплате труда.

Протесты затронули почти 110 тысяч пассажиров. Профсоюз призвал присоединиться к забастовке еще 3 аэропорта – в Лейпциге, Дрездене и Эрфурте. На вторник намечена стачка в самой крупной воздушной гавани страны – Франкфурте-на-Майне.