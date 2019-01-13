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Несколько аэропортов Германии приостановили работу из-за забастовок

13 января 2019 12:13
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Новости Германии. Акции протеста затронули воздушные гавани трех крупных городов: Дюссельдорф, Штутгарт и Кельн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько аэропортов Германии приостановили работу из-за забастовок -1

Бастуют сотрудники аэропортов, отвечающие за безопасность перевозок пассажиров и грузов. Главное требование – увеличение часовой ставки в оплате труда.

Несколько аэропортов Германии приостановили работу из-за забастовок -3

Протесты затронули почти 110 тысяч пассажиров. Профсоюз призвал присоединиться к забастовке еще 3 аэропорта – в Лейпциге, Дрездене и Эрфурте. На вторник намечена стачка в самой крупной воздушной гавани страны – Франкфурте-на-Майне.

Несколько аэропортов Германии приостановили работу из-за забастовок -6

Несколько аэропортов Германии приостановили работу из-за забастовок -8

# Забастовка # Фотофакт

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