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Непогода в Японии: затоплены здания и дороги, 14 человек пропали без вести

07 июля 2020 08:58
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Новости Японии. На юго-западе Японии ликвидируют разрушительные последствия непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода в Японии: затоплены здания и дороги, 14 человек пропали без вести-1

Подтоплены здания и десятки километров дорог. Нанесен значительный ущерб сельхозугодьям. На острове Кюсю без электричества остались 6,5 тысяч домов. В трёх префектурах региона объявлена наивысшая степень опасности.

Непогода в Японии: затоплены здания и дороги, 14 человек пропали без вести-4

Существует угроза масштабных паводков и схода оползней. Рекомендации об эвакуации получили свыше миллиона жителей.

Непогода в Японии: затоплены здания и дороги, 14 человек пропали без вести-7

По последним данным, жертвами непогоды на острове стали 52 человека, ещё 14 числятся пропавшими без вести. 

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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