Непогода в Японии: затоплены здания и дороги, 14 человек пропали без вести

Новости Японии. На юго-западе Японии ликвидируют разрушительные последствия непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подтоплены здания и десятки километров дорог. Нанесен значительный ущерб сельхозугодьям. На острове Кюсю без электричества остались 6,5 тысяч домов. В трёх префектурах региона объявлена наивысшая степень опасности.

Существует угроза масштабных паводков и схода оползней. Рекомендации об эвакуации получили свыше миллиона жителей.