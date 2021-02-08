Непогода в Европе. В Германии – снегопады и ледяной дождь, а во Франции не прекращаются наводнения

Непогода в Европе. Мощные снегопады и ледяной дождь обрушились на Германию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скорость ветра в некоторых регионах достигала 80 километров в час.

В Мюнстере из-за огромного количества снега полностью остановлен общественный транспорт, не могут проехать даже машины спасательных служб. На севере страны закрыты многие автотрассы. На дорогах произошло более 200 аварий, пострадали десятки человек. Парализовано железнодорожное движение, временно приостановлено сообщение с Нидерландами.