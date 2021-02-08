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Непогода в Европе. В Германии – снегопады и ледяной дождь, а во Франции не прекращаются наводнения

08 февраля 2021 09:02
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Непогода в Европе. Мощные снегопады и ледяной дождь обрушились на Германию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скорость ветра в некоторых регионах достигала 80 километров в час.  

Непогода в Европе. В Германии – снегопады и ледяной дождь, а во Франции не прекращаются наводнения-1

В Мюнстере из-за огромного количества снега полностью остановлен общественный транспорт, не могут проехать даже машины спасательных служб. На севере страны закрыты многие автотрассы. На дорогах произошло более 200 аварий, пострадали десятки человек. Парализовано железнодорожное движение, временно приостановлено сообщение с Нидерландами.  

Непогода в Европе. В Германии – снегопады и ледяной дождь, а во Франции не прекращаются наводнения-4

А во Франции не прекращаются наводнения. В Париже набережные Сены затоплены уже пятый день. На юге страны может быть введен режим природного бедствия. Уровень реки Шаранты продолжает подниматься, пика затоплений там ожидают уже 8 февраля.  

Специалисты говорят о сильнейших за 40 лет наводнениях.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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