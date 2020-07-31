Непал начал выдавать разрешения на восхождение на Эверест

Новости мира. Покорить Эверест снова возможно: соответствующее разрешение власти Непала начали выдавать после четырехмесячного перерыва. Теперь для восхождения доступны 414 пиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Покорить Эверест снова возможно: соответствующее разрешение власти Непала начали выдавать после четырехмесячного перерыва. Теперь для восхождения доступны 414 пиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одно разрешение на подъем по обычному маршруту обойдется в 5 000 долларов.
Чтобы восстановить пострадавшую из-за пандемии туристическую отрасль, непальские власти также разрешили открыться отелям и ресторанам.
Международное авиасообщение страна возобновит 17 августа. По прибытию иностранцы должны пройти двухнедельный карантин.