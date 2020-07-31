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Непал начал выдавать разрешения на восхождение на Эверест

31 июля 2020 06:50
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Новости мира. Покорить Эверест снова возможно: соответствующее разрешение власти Непала начали выдавать после четырехмесячного перерыва. Теперь для восхождения доступны 414 пиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непал начал выдавать разрешения на восхождение на Эверест-1

Одно разрешение на подъем по обычному маршруту обойдется в 5 000 долларов.

Непал начал выдавать разрешения на восхождение на Эверест-4

Чтобы восстановить пострадавшую из-за пандемии туристическую отрасль, непальские власти также разрешили открыться отелям и ресторанам.

Непал начал выдавать разрешения на восхождение на Эверест-7

Международное авиасообщение страна возобновит 17 августа. По прибытию иностранцы должны пройти двухнедельный карантин.

# Туризм # Фотофакт

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