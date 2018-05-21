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Неожиданное наводнение парализовало движение в Стамбуле

21 мая 2018 12:22
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Новости Турции. Внезапное наводнение парализовало движение в центре турецкой столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неожиданное наводнение парализовало движение в Стамбуле -1

Вода залила главные дороги с невероятной скоростью, захватив в плен десятки человек. Чтобы вызволить людей из низинных районов сотрудникам экстренных служб пришлось задействовать технику. Спасатели переносили пассажиров автобуса к лестнице, чтобы те смогли покинуть затопленный тоннель. Из-за проливных дождей только за этот месяц Анкару затапливало уже дважды. 5 мая в результате потопа пострадали около десяти человек.

Неожиданное наводнение парализовало движение в Стамбуле -4

Неожиданное наводнение парализовало движение в Стамбуле -6

# Наводнение # Фотофакт

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