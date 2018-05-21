Неожиданное наводнение парализовало движение в Стамбуле

Вода залила главные дороги с невероятной скоростью, захватив в плен десятки человек. Чтобы вызволить людей из низинных районов сотрудникам экстренных служб пришлось задействовать технику. Спасатели переносили пассажиров автобуса к лестнице, чтобы те смогли покинуть затопленный тоннель. Из-за проливных дождей только за этот месяц Анкару затапливало уже дважды. 5 мая в результате потопа пострадали около десяти человек.