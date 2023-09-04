Необычные изделия из войлока показали на выставке в Нью-Йорке. Показываем самые интересные

Новости США. В нью-йоркской арт-галерее прошла необычная выставка. На ней представили изделия из войлока, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, эта импровизированная пекарня полностью сшита вручную. На ее создание у группы художников ушло восемь месяцев.

Люси Спрэроу, художница:

Войлок действительно находит отклик у людей, потому что он связан с ностальгией. Он переносит нас в детство, когда все было понятно и спокойно. Но это не отменяет того, что эти бублики – настоящие произведения искусства.