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Необычные изделия из войлока показали на выставке в Нью-Йорке. Показываем самые интересные

04 сентября 2023 09:38
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Новости США. В нью-йоркской арт-галерее прошла необычная выставка. На ней представили изделия из войлока, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, эта импровизированная пекарня полностью сшита вручную. На ее создание у группы художников ушло восемь месяцев.

Необычные изделия из войлока показали на выставке в Нью-Йорке. Показываем самые интересные-1

Люси Спрэроу, художница:
Войлок действительно находит отклик у людей, потому что он связан с ностальгией. Он переносит нас в детство, когда все было понятно и спокойно. Но это не отменяет того, что эти бублики настоящие произведения искусства.

Необычные изделия из войлока показали на выставке в Нью-Йорке. Показываем самые интересные-4

Подобная выставка уже не первая в США. Пекарня – лишь дополнение к целой серии войлочных изделий. Ранее из этого материала художники уже создавали аптеку, супермаркет и тренажерный зал.

# Выставка # Марина Кишкурно # Новости США # Фотофакт

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