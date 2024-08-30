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Немецкого политика попытались облить краской на предвыборном митинге

30 августа 2024 08:24
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Неприятным инцидентом закончился предвыборный митинг основателя партии «За разум и справедливость» в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкого политика попытались облить краской на предвыборном митинге-2

Во время выступления перед сторонниками неизвестный попытался облить женщину краской. Политик не пострадала, но сцену ей пришлось покинуть. Злоумышленника задержали, объяснять причину своего поступка он отказался. Возможно ему не понравилась программа партии. «За разум и справедливость» является ярым критиком правящей коалиции и выступает за прекращение военной помощи Украине, а также ужесточение миграционной политики ФРГ.

# Международная политика

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