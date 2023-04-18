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Немецкое СМИ: Германию ожидают масштабные сокращения штатных сотрудников

18 апреля 2023 20:48
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Новости Германии. Аналитики немецкого издания Die Welt напугали жителей ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению специалистов, страну ожидают масштабные сокращения штатных сотрудников различных компаний. 

Немецкое СМИ: Германию ожидают масштабные сокращения штатных сотрудников-1

В ближайшие годы немцы могут потерять 100 тысяч рабочих мест, считают эксперты. Причем пострадает даже одна из ключевых сфер в стране – машиностроение. Немецкий автопром все чаще инвестирует в США, где созданы лучшие условия для бизнеса. А все это неизменно ведет к снижению ВВП страны и позже к сокращениям из-за ограниченного бюджета той или иной компании. 

# Кризис в ЕС # Новости Германии # Фотофакт

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