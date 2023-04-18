Немецкое СМИ: Германию ожидают масштабные сокращения штатных сотрудников

В ближайшие годы немцы могут потерять 100 тысяч рабочих мест, считают эксперты. Причем пострадает даже одна из ключевых сфер в стране – машиностроение. Немецкий автопром все чаще инвестирует в США, где созданы лучшие условия для бизнеса. А все это неизменно ведет к снижению ВВП страны и позже к сокращениям из-за ограниченного бюджета той или иной компании.