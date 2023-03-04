Немецкий концерн Rheinmetall может построить в Украине завод по производству танков

Немецкий концерн Rheinmetall ведет переговоры с Киевом по строительству танкового завода на украинской территории. Его глава Армин Паппергер назвал обсуждение этого вопроса многообещающим.

Руководитель концерна отметил, что готов построить предприятие в Украине, приводит его слова РИА Новости. Он озвучил и сумму предполагаемой сделки: завод может быть возведен за двести миллионов евро. Паппергер рассказал, что предприятие способно производить до четырехсот боевых машин ежегодно. Решение по строительству танкового завода в Украине может быть принято в ближайшие месяцы, подытожил глава концерна.

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