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Немецкий концерн Rheinmetall может построить в Украине завод по производству танков

04 марта 2023 11:28
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Немецкий концерн Rheinmetall ведет переговоры с Киевом по строительству танкового завода на украинской территории. Его глава Армин Паппергер назвал обсуждение этого вопроса многообещающим. 

Руководитель концерна отметил, что готов построить предприятие в Украине, приводит его слова РИА Новости. Он озвучил и сумму предполагаемой сделки: завод может быть возведен за двести миллионов евро. Паппергер рассказал, что предприятие способно производить до четырехсот боевых машин ежегодно. Решение по строительству танкового завода в Украине может быть принято в ближайшие месяцы, подытожил глава концерна.

Медведев анонсировал салют из «Калибров» в ответ на планы построить танковый завод в Украине.

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# Международная политика

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