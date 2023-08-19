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Немецкий концерн Rheinmetall будет производить танки в Украине

19 августа 2023 09:34
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Концерн Rheinmetall намерен в течение нескольких дней приступить к техническому обслуживанию танков в Украине, сообщает РИА Новости.

В Германии уже начали подготовку первые 12 украинских рабочих, и в скором будущем к их числу добавятся еще 12. Кроме того, предприятие собирается в самое ближайшее время организовать выпуск танков в Украине. Rheinmetall собирается взять в аренду хорошо оборудованные танковые заводы советских времен и производить технику по стандартам НАТО.

Концерн Rheinmetall использует конфликт в Украине в своих целях и ожидает в ближайшие годы двукратного роста оборота. В 2022 году концерн получил на 18 % больше заказов, чем годом ранее, а в текущем году ожидает получить заказы на рекордную сумму 15-20 миллиардов евро.

# Международная политика

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