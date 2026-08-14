Немецкий автопром за полгода сократил более 40 тыс. рабочих мест

Немецкий автопром переживает рекордные сокращения персонала. За первую половину текущего года отрасль лишилась свыше 40 тысяч рабочих мест. Сейчас на заводах заняты менее 700 тысяч человек – это самый низкий показатель за последние 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнее всего пострадали компании по выпуску комплектующих. Но эксперты предупреждают, что это только начало. Экспорт немецких машин в Китай рухнул на 12 %, а поставки в США просели из-за высоких пошлин.

Также свою роль играет роботизация – заводы внедряют автоматику, заменяющую ручной труд. В этих условиях производителям содержание многих филиалов становится не по карману. Однако автоконцерны все чаще избавляются от персонала на родине. Почти половина компаний урезает штат именно внутри Германии, и лишь 7 % делают это на своих зарубежных площадках.

Час работы автостроителя в ФРГ обходится предприятиям более чем в 60 евро, тогда как в Польше или Венгрии – около 18. Из-за этого концерны активно переносят свои сборки и мощности в Восточную Европу, Испанию и Турцию.

По прогнозам аналитиков, к 2030 году число специалистов в отрасли сократится до полумиллиона человек. Немецкий автопром проходит глубокую трансформацию, последствия которой страна будет ощущать еще годы.