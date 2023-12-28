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Немецкие врачи в знак протеста уходят на зимние праздники

28 декабря 2023 19:25
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По всей Германии врачи уходят в «отпускные забастовки» на зимние праздники, об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие врачи в знак протеста уходят на зимние праздники-1

Из-за прописанного в договоре запрета на стачки, все сотрудники медучреждений одновременно ушли в запланированный отпуск. Таким образом, тысячи врачебных практик, финансируемых за счет обязательного медстрахования, будут закрыты до начала января. Медики начнут своеобразную акцию в знак протеста против накопившихся проблем. Основные претензии это инфляция, нехватка квалифицированного персонала и чрезмерная бюрократизация.

# Забастовка # Новости Германии

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