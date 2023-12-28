Немецкие врачи в знак протеста уходят на зимние праздники

По всей Германии врачи уходят в «отпускные забастовки» на зимние праздники, об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за прописанного в договоре запрета на стачки, все сотрудники медучреждений одновременно ушли в запланированный отпуск. Таким образом, тысячи врачебных практик, финансируемых за счет обязательного медстрахования, будут закрыты до начала января. Медики начнут своеобразную акцию в знак протеста против накопившихся проблем. Основные претензии это инфляция, нехватка квалифицированного персонала и чрезмерная бюрократизация.